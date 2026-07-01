Informations pratiques

Bléneau

Découvrez le patrimoine de Bléneau

Dans le village Bléneau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-23

L’association Gaston Fleischel et les amis du Patrimoine de Bléneau , propose des rencontres pour découvrir le patrimoine local de Bléneau.

Programme été 2026:

Jeudi 9 juillet, 19h,rendez- vous Place de la Libération: Rencontre avec Jacky Prisot, témoignage sur Bléneau pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Jeudi 16 juillet, 19h, rendez-vous rue de l’Epalu, devant la plaque commémorative Gaston Fleischel: Rencontre avec Eric Fleischel, témoignage familial sur l’usine Fleischel.

Jeudi 23 juillet, 19h, rendez-vous devant la stèle commémorative du passage de Jeanne d’Arc face au parking des jardins d’eau: Rencontre avec Eric Fleischel pour découvrir le gué et Jeanne d’Arc.

Jeudi 30 juillet, 19h, rendez-vous devant la stèle commémorative du passage de Jeanne d’Arc face au parking des jardins d’eau Rencontre avec Philippe Beaujard pour découvrir un métier ancien Beutier

Jeudi 6 août, 19h, rendez-vous devant la fontaine Chataigner: Rencontre avec Martine Ménard pour découvrir le bestiaire de Cadoux (sculptures).

Attention, en cas de pluie, les rencontres se dérouleront à la bibliothèque. L’inscription est

recommandée afin de faciliter l’organisation. Des publications de l’association seront

proposées à la vente tandis que vos dons sont le soutien indispensable de notre action. .

Dans le village Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté accueil.bleneau@orange.fr

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English : Découvrez le patrimoine de Bléneau

L’événement Découvrez le patrimoine de Bléneau Bléneau a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !