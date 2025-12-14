Atelier yoga enfants (3-6 ans)

3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

A l’occasion de la Semaine de la Petite Enfance, le musée propose des ateliers de yoga en collaboration avec Baby Bulle de Mère’veille, auxiliaire de puériculture. La séance se déroule dans une salle du musée, entourée d’oeuvres, pour une expérience unique. Une véritable gym douce pour les tout-petits, favorisant l’éveil corporel et sensoriel. Sur réservation .

3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

English : Atelier yoga enfants (3-6 ans)

L’événement Atelier yoga enfants (3-6 ans) Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne