Stage de Tennis de Table Châtellerault
Stage de Tennis de Table Châtellerault vendredi 17 avril 2026.
Châtellerault
Stage de Tennis de Table
chatellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 09:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Ouvert aux licenciés du club et aux non licenciés de 8 à 16 ans.
De 9h à 12h et de 14h à 17h à la salle de la Manu (2ème étage), en face du skate park.
1/2 journée 6€, journée 12€ (prévoir pique-nique).
**Renseignements**
[astt.chatellerault@gmail.com](mailto:astt.chatellerault@gmail.com)
06.33.62.86.59 .
chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 86 59 astt.chatellerault@gmail.com
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English : Stage de Tennis de Table
L’événement Stage de Tennis de Table Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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