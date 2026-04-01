Châtellerault

Stage de Tennis de Table

chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 09:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Ouvert aux licenciés du club et aux non licenciés de 8 à 16 ans.

De 9h à 12h et de 14h à 17h à la salle de la Manu (2ème étage), en face du skate park.

1/2 journée 6€, journée 12€ (prévoir pique-nique).

**Renseignements**

[astt.chatellerault@gmail.com](mailto:astt.chatellerault@gmail.com)

06.33.62.86.59 .

chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 86 59 astt.chatellerault@gmail.com

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English : Stage de Tennis de Table

L’événement Stage de Tennis de Table Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne