Santa Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Santa

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04 22:10:00

Date(s) :

2026-06-04

SANTA signe le show de ses rêves ! Plus de 500 000 billets vendus, 50 Zénith et 25 festivals majeurs, 10 semi-remorques, 60 personnes sur la route et une scénographie révolutionnaire saluée par Le Parisien comme étant du jamais vu en Europe . Dans un concert magistral, l’artiste embrasse la scène mêlant puissance émotionnelle, énergie brute et moments de grâce. Portée par une voix intense hors du commun et une mise en scène spectaculaire imaginée par elle-même, SANTA livre un show vibrant, intime et fédérateur, où chaque chanson résonne comme un instant de partage. Un moment suspendu à vivre sur grand écran ! .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Santa

L’événement Santa Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne