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Atelier mécanique participatif Rue Jean Monnet Châtellerault

Atelier mécanique participatif Rue Jean Monnet Châtellerault

Atelier mécanique participatif Rue Jean Monnet Châtellerault mardi 19 mai 2026.

Lieu : Rue Jean Monnet

Adresse : Bâtiment 208 Site de la Manu

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Châtellerault

Atelier mécanique participatif

Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 13:30:00
fin : 2026-05-19 16:30:00

Date(s) :
2026-05-19

Dans un atelier participatif, le mécano c’est le participant !
L’animateur de RE-CYCLES vous montre et vous guide sur les gestes à réaliser pour le réglage, l’entretien et la réparation de votre vélo.

Places limitées
Inscription conseillée 05 49 23 64 99 ou [maiavelo@grand-chatellerault.fr](mailto:maiavelo@grand-chatellerault.fr)   .

Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 99  maiavelo@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier mécanique participatif

L’événement Atelier mécanique participatif Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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