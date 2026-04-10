Atelier mécanique participatif Rue Jean Monnet Châtellerault
Atelier mécanique participatif Rue Jean Monnet Châtellerault mardi 19 mai 2026.
Châtellerault
Atelier mécanique participatif
Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 13:30:00
fin : 2026-05-19 16:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Dans un atelier participatif, le mécano c’est le participant !
L’animateur de RE-CYCLES vous montre et vous guide sur les gestes à réaliser pour le réglage, l’entretien et la réparation de votre vélo.
Places limitées
Inscription conseillée 05 49 23 64 99 ou [maiavelo@grand-chatellerault.fr](mailto:maiavelo@grand-chatellerault.fr) .
Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 99 maiavelo@grand-chatellerault.fr
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English : Atelier mécanique participatif
L’événement Atelier mécanique participatif Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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