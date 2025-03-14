Broyage de végétaux à la déchèterie de la Massonne (sur inscription) Déchèterie de la Massonne Châtellerault vendredi 22 mai 2026.

Châtellerault

Broyage de végétaux à la déchèterie de la Massonne (sur inscription)

Déchèterie de la Massonne Chemin de la Massonne Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 09:00:00

fin : 2026-11-06 12:00:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-06-08 2026-09-17 2026-10-05 2026-10-27 2026-11-06

Sur réservation Apportez vos végétaux, repartez avec le broyat !

Apportez vos branchages en déchèterie et repartez avec votre broyat.

Service gratuit

Le broyat peut être utilisé comme

– matière carbonnée dans le composteur décoration (allées)

– protection de vos plantes et arbustes (évite la prolifération des herbes non désirées, préserve l’humidité donc protège du froid et de la sécheresse…

– favorise la vie du sol .

Déchèterie de la Massonne Chemin de la Massonne Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 800 83 58 21 directiongestiondechets@grand-chatellerault.fr

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English : Broyage de végétaux à la déchèterie de la Massonne (sur inscription)

On reservation: Bring your plants, leave with the shredded material!

L’événement Broyage de végétaux à la déchèterie de la Massonne (sur inscription) Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne