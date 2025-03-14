Broyage de végétaux à la déchèterie de la Massonne (sur inscription) Déchèterie de la Massonne Châtellerault
Broyage de végétaux à la déchèterie de la Massonne (sur inscription) Déchèterie de la Massonne Châtellerault vendredi 22 mai 2026.
Châtellerault
Broyage de végétaux à la déchèterie de la Massonne (sur inscription)
Déchèterie de la Massonne Chemin de la Massonne Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 09:00:00
fin : 2026-11-06 12:00:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-06-08 2026-09-17 2026-10-05 2026-10-27 2026-11-06
Sur réservation Apportez vos végétaux, repartez avec le broyat !
Apportez vos branchages en déchèterie et repartez avec votre broyat.
Service gratuit
Le broyat peut être utilisé comme
– matière carbonnée dans le composteur décoration (allées)
– protection de vos plantes et arbustes (évite la prolifération des herbes non désirées, préserve l’humidité donc protège du froid et de la sécheresse…
– favorise la vie du sol .
Déchèterie de la Massonne Chemin de la Massonne Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 800 83 58 21 directiongestiondechets@grand-chatellerault.fr
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English : Broyage de végétaux à la déchèterie de la Massonne (sur inscription)
On reservation: Bring your plants, leave with the shredded material!
L’événement Broyage de végétaux à la déchèterie de la Massonne (sur inscription) Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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