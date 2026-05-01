Parasite Loft Cinémas Châtellerault
Parasite Loft Cinémas Châtellerault vendredi 22 mai 2026.
Châtellerault
Parasite
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:15:00
fin : 2026-05-22 22:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse particulièrement au train de vie de la richissime famille Park. Mais un incident se produit et les deux familles se retrouvent mêlées, sans le savoir, à une bien étrange histoire… .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Parasite
L’événement Parasite Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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