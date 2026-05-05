L’art à plusieurs mains Objethèque-café Châtellerault

Châtellerault

L’art à plusieurs mains

Objethèque-café 10 rue Saint Just Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-11 2026-05-13 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-20 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-29 2026-06-01 2026-06-03 2026-06-05 2026-06-08 2026-06-10 2026-06-12 2026-06-15 2026-06-17 2026-06-19 2026-06-22

L’art à plusieurs mains

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Du 6 mai au 22 juin, les artistes de Contrastes et Similitudes exposent à l’Objethèque de Châtellerault (10 rue Saint-Just) des créations individuelles et des œuvres collectives!

Découvrez les fruits de leur talent et de leurs ateliers partagés. Votez pour votre coup de cœur et offrez ainsi à deux artistes un prix spécial !

Inspiration garantie. .

Objethèque-café 10 rue Saint Just Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 09 80 56 contact@contrastesetsimiliyudes.fr

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English : L’art à plusieurs mains

L’événement L’art à plusieurs mains Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne