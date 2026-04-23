Grande Braderie Emmaüs chemin du chillou Châtellerault
Grande Braderie Emmaüs chemin du chillou Châtellerault vendredi 8 mai 2026.
Châtellerault
Grande Braderie Emmaüs
chemin du chillou Parc expo châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
Grande braderie Emmaus pour soutenir les action de solidarité de la communauté Emmaüs .
chemin du chillou Parc expo châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 27 30
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English : Grande Braderie Emmaüs
L’événement Grande Braderie Emmaüs Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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