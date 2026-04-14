Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, THALES AVS CSC France, Châtellerault

Mai à Vélo 2026, THALES AVS CSC France, Châtellerault

Mai à Vélo 2026, THALES AVS CSC France, Châtellerault vendredi 1 mai 2026.

Lieu : THALES AVS CSC France

Adresse : 5 Rue Marcel Dassault, 86100 Châtellerault, France

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai THALES AVS CSC France Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

THALES AVS CSC France 5 Rue Marcel Dassault, 86100 Châtellerault, France Châtellerault 86100 Châtellerault Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209580

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)