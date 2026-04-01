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Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion salle Camille Pagé Châtellerault

Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion salle Camille Pagé Châtellerault

Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion salle Camille Pagé Châtellerault jeudi 30 avril 2026.

Lieu : salle Camille Pagé

Adresse : 12 avenue Camille Pagé

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Châtellerault

Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion

salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 09:30:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

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salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 04 20  erip-chatelleraudais@mlnv.fr

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English : Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion

L’événement Forum Création, Reprise d’activité, Reconversion Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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