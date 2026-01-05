A la rencontre de Marie-Aude Murail Châtellerault

A la rencontre de Marie-Aude Murail

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Marie-Aude Murail est principalement connue pour ses romans destinés à la jeunesse, des premiers lecteurs aux jeunes adultes. Elle s’est essayée à tous les genres dans plus d’une centaine de titres tranche de vie, policier, thriller, fantastique, fiction historique, science-fiction, biographie.

Ses livres abordent des thématiques variées la quête de soi et le passage à l’âge adulte, la vocation (Miss Charity, Maïté Coiffure), le handicap (Simple), la santé mentale (Sauveur & Fils), les fratries et les familles recomposées, le militantisme politique, la cause des réfugiés sans-papiers (Vive la République !), l’homosexualité (Oh, boy !), la transidentité, les inégalités sociales.

Rencontre animée par Marie Michaud, libraire et animatrice littéraire .

place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

