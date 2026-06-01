PLEIN DESSIN Châtellerault
PLEIN DESSIN Châtellerault jeudi 18 juin 2026.
Châtellerault
PLEIN DESSIN
La Station Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 21:00:00
Date(s) :
2026-06-18
PLEIN DESSIN , c’est le dessin collectif de La Station: tout le monde pose sa trace sur la même toile en grand format, petits et grands, artistes et débutants, en mode détendu et convivial, autour d’un verre et avec du bon son. Thème du jour: FÊTE DE LA MUSIQUE … La fresque sera exposée le dimanche suivant, lors de la fête de la musique à La Station qui se déroulera de 18h à 23h. .
La Station Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : PLEIN DESSIN
L’événement PLEIN DESSIN Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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