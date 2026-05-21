Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES TRADITIONNADES au Fil des Coiffes grande salle de la Gornière Châtellerault

LES TRADITIONNADES au Fil des Coiffes grande salle de la Gornière Châtellerault

LES TRADITIONNADES au Fil des Coiffes grande salle de la Gornière Châtellerault dimanche 14 juin 2026.

Lieu : grande salle de la Gornière

Adresse : 15 rue de la Gornière Châtellerault

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Châtellerault

LES TRADITIONNADES au Fil des Coiffes

grande salle de la Gornière 15 rue de la Gornière Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

  .

grande salle de la Gornière 15 rue de la Gornière Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   amis.vieux.poitou@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES TRADITIONNADES au Fil des Coiffes

L’événement LES TRADITIONNADES au Fil des Coiffes Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)