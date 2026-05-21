LES TRADITIONNADES au Fil des Coiffes grande salle de la Gornière Châtellerault

Châtellerault

LES TRADITIONNADES au Fil des Coiffes

grande salle de la Gornière 15 rue de la Gornière Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

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grande salle de la Gornière 15 rue de la Gornière Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine amis.vieux.poitou@wanadoo.fr

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English : LES TRADITIONNADES au Fil des Coiffes

L’événement LES TRADITIONNADES au Fil des Coiffes Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne