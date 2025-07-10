Visite thématique Châtellerault médiéval Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault
Visite thématique Châtellerault médiéval Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault mercredi 29 juillet 2026.
Châtellerault
Visite thématique Châtellerault médiéval
Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Châtellerault vous dévoile ses racines médiévales.
Suivez le guide et découvrez les restes et vestiges de cette époque. .
Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite thématique Châtellerault médiéval
L’événement Visite thématique Châtellerault médiéval Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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