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Visite thématique Châtellerault médiéval Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault

Visite thématique Châtellerault médiéval Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault

Visite thématique Châtellerault médiéval Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Place Ste Catherine Châtellerault
Adresse
Hôtel Alaman
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
11:30:00
Tarif

Châtellerault

Visite thématique Châtellerault médiéval

Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Châtellerault vous dévoile ses racines médiévales.
Suivez le guide et découvrez les restes et vestiges de cette époque.   .

Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Visite thématique Châtellerault médiéval

L’événement Visite thématique Châtellerault médiéval Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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