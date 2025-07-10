Visite thématique Châtellerault médiéval Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault

Châtellerault

Visite thématique Châtellerault médiéval

Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Châtellerault vous dévoile ses racines médiévales.

Suivez le guide et découvrez les restes et vestiges de cette époque. .

Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite thématique Châtellerault médiéval

L’événement Visite thématique Châtellerault médiéval Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne