AQUA PADDLE Centre aquatique La Piscine Châtellerault
jeudi 23 juillet 2026 · Centre aquatique La Piscine · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
AQUA PADDLE
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-08-20 19:15:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Une séance très dynamique dont l’objectif est de tenir en équilibre
sur une planche et d’enchaîner différents exercices.
Jeudis 23 juillet et 20 août
3 séances de 30 minutes
De 17h30 à 19h15 .
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83
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English : AQUA PADDLE
L’événement AQUA PADDLE Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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