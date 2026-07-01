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AQUA PADDLE Centre aquatique La Piscine Châtellerault

jeudi 23 juillet 2026 · Centre aquatique La Piscine · Châtellerault

AQUA PADDLE Centre aquatique La Piscine Châtellerault

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Centre aquatique La Piscine
Adresse
13 rue Aimé Rasseteau
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

AQUA PADDLE

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-08-20 19:15:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20

Une séance très dynamique dont l’objectif est de tenir en équilibre
sur une planche et d’enchaîner différents exercices.

Jeudis 23 juillet et 20 août
3 séances de 30 minutes
De 17h30 à 19h15   .

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83 

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English : AQUA PADDLE

L’événement AQUA PADDLE Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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