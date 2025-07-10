UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite thématique La Renaissance à Châtellerault Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault

Visite thématique La Renaissance à Châtellerault Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault

Visite thématique La Renaissance à Châtellerault Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Place Ste Catherine Châtellerault
Adresse
Hôtel Alaman
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
11:30:00
Tarif

Châtellerault

Visite thématique La Renaissance à Châtellerault

Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12

Accompagnés d’un guide, traversez Châtellerault à la découverte de son patrimoine architectural de la Renaissance.   .

Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite thématique La Renaissance à Châtellerault

L’événement Visite thématique La Renaissance à Châtellerault Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)