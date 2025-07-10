Visite thématique La Renaissance à Châtellerault Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault
Visite thématique La Renaissance à Châtellerault Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault mercredi 15 juillet 2026.
Châtellerault
Visite thématique La Renaissance à Châtellerault
Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12
Accompagnés d’un guide, traversez Châtellerault à la découverte de son patrimoine architectural de la Renaissance. .
Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite thématique La Renaissance à Châtellerault
L’événement Visite thématique La Renaissance à Châtellerault Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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