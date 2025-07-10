Visite thématique La Renaissance à Châtellerault Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault mercredi 15 juillet 2026.

Châtellerault

Visite thématique La Renaissance à Châtellerault

Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-12

Accompagnés d’un guide, traversez Châtellerault à la découverte de son patrimoine architectural de la Renaissance. .

Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite thématique La Renaissance à Châtellerault

L’événement Visite thématique La Renaissance à Châtellerault Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne