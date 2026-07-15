AQUA BOXING Centre aquatique La Piscine Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

AQUA BOXING

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30 19:15:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-27

Un mélange de sport aquatique et d’art martial. Une séance intense et

vivifiante pour se dépasser.

Jeudis 30 juillet et 27 août

De 18h30 à 19h15 .

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83

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English : AQUA BOXING

L’événement AQUA BOXING Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne