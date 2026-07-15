AQUA BOXING Centre aquatique La Piscine Châtellerault
jeudi 30 juillet 2026 · Centre aquatique La Piscine · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
AQUA BOXING
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30 19:15:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-27
Un mélange de sport aquatique et d’art martial. Une séance intense et
vivifiante pour se dépasser.
Jeudis 30 juillet et 27 août
De 18h30 à 19h15 .
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : AQUA BOXING
L’événement AQUA BOXING Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Atelier d’artiste Cuivres Ho Naturel Cuivres Ho Naturel Châtellerault 15 juillet 2026
- Le vieux Châtellerault en famille Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault 15 juillet 2026
- Visite thématique La Renaissance à Châtellerault Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault 15 juillet 2026
- Pirates des Cara’Bib / Autour de l’univers de Christian Voltz Lac de Châtellerault Châtellerault 15 juillet 2026
- Éveil musical pour les tout-petits La Manu Jardin du Directeur Châtellerault 15 juillet 2026