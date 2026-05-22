Stage LABO STUDIO ELECTRO Le 4 Châtellerault
Stage LABO STUDIO ELECTRO Le 4 Châtellerault lundi 20 juillet 2026.
Châtellerault
Stage LABO STUDIO ELECTRO
Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22
Ici, au studio, tout est possible!
La batterie et les guitares sont accessibles bien que des objets du quotidien détournés nous suffiraient pour faire de la musique.
On allume l’ordinateur, on branche des micros, on s’enregistre…
Ici, tout nous inspire pour faire du son, du Hip Hop à l’électro.
Stage de trois jours. .
Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr
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English : Stage LABO STUDIO ELECTRO
L’événement Stage LABO STUDIO ELECTRO Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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