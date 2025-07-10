Tennis de Table pour les 8-14 ans Skatepark La Manu Châtellerault mardi 7 juillet 2026.

Châtellerault

Tennis de Table pour les 8-14 ans

Skatepark La Manu Place Clément Krebs Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-29 2026-08-06 2026-08-11

Gratuit.

Inscription obligatoire en cliquant [ICI](https://forms.gle/vN61PH73Fnssjv5c6) .

Skatepark La Manu Place Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 86 59 astt.chatellerault@gmail.com

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English : Tennis de Table pour les 8-14 ans

L’événement Tennis de Table pour les 8-14 ans Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne