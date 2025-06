Ventes de composteurs 2025 Centre Technique Municipal Châtellerault 10 juillet 2025 12:00

Vienne

Ventes de composteurs 2025 Centre Technique Municipal 208 rue d’Antran Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 12:00:00

fin : 2025-08-27 16:30:00

Date(s) :

2025-07-10

2025-08-27

2025-09-26

2025-10-14

2025-11-03

2025-12-05

Grand Châtellerault propose l’achat de composteurs individuels de 400 litres en bois (20 €) ou en plastique (15 €) à tarif préférentiel.

Vous disposez d’un jardin ou d’un espace extérieur, n’attendez plus, faites votre compost vous-même ! Vous contribuerez ainsi à réduire le tonnage global de déchets collectés chaque année, mais également les émissions de gaz à effet de serre liées à leur transport et à leur traitement.

Utiliser ses déchets de cuisine (épluchures…) et de jardin (branchages…) pour fabriquer du compost qui servira à enrichir le sol de son jardin ou la terre de ses plantes en pots, c’est possible avec un composteur individuel. .

Centre Technique Municipal 208 rue d’Antran

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 800 83 58 21

English : Ventes de composteurs 2025

Grand Châtellerault offers the purchase of individual composters of 400 liters in wood (20 ?) or in plastic (15 ?) at a preferential rate.

German : Ventes de composteurs 2025

Grand Châtellerault bietet den Kauf von individuellen 400-Liter-Kompostern aus Holz (20?) oder Kunststoff (15?) zu einem Vorzugspreis an.

Italiano :

Grand Châtellerault offre l’acquisto di singoli composter da 400 litri in legno (20 ?) o in plastica (15 ?) a una tariffa preferenziale.

Espanol : Ventes de composteurs 2025

Grand Châtellerault ofrece la compra de compostadores individuales de 400 litros de madera (20 €) o plástico (15 €) a un precio preferente.

L’événement Ventes de composteurs 2025 Châtellerault a été mis à jour le 2025-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne