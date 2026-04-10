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10ème nocturne du Sanital Zone du Sanital Châtellerault

10ème nocturne du Sanital Zone du Sanital Châtellerault

10ème nocturne du Sanital Zone du Sanital Châtellerault mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Zone du Sanital

Adresse : Avenue Alfred Nobel Avenue Alfred Nobel

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Châtellerault

10ème nocturne du Sanital

Zone du Sanital Avenue Alfred Nobel Avenue Alfred Nobel Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:30:00
fin : 2026-05-20 22:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Épreuve cycliste en circuit dans la zone du Sanital

Épreuve cycliste en circuit dans la zone du Sanital

Course cycliste en semi-nocturne sur un circuit de 3.1 km à parcourir 26 fois.
Cette course est ouverte aux catégories Open 3 et Access 1-2-3 et 4.
Le départ sera donné à 19H30.
Tous renseignements sur la page dédiée du site du club ici [http://acchatellerault.free.fr/Pages_Courses_2026/20260520-NocturneSanital.html](http://acchatellerault.free.fr/Pages_Courses_2026/20260520-NocturneSanital.html)   .

Zone du Sanital Avenue Alfred Nobel Avenue Alfred Nobel Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : 10ème nocturne du Sanital

L’événement 10ème nocturne du Sanital Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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