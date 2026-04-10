10ème nocturne du Sanital Zone du Sanital Châtellerault
10ème nocturne du Sanital Zone du Sanital Châtellerault mercredi 20 mai 2026.
Châtellerault
10ème nocturne du Sanital
Zone du Sanital Avenue Alfred Nobel Avenue Alfred Nobel Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:30:00
fin : 2026-05-20 22:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Épreuve cycliste en circuit dans la zone du Sanital
Épreuve cycliste en circuit dans la zone du Sanital
Course cycliste en semi-nocturne sur un circuit de 3.1 km à parcourir 26 fois.
Cette course est ouverte aux catégories Open 3 et Access 1-2-3 et 4.
Le départ sera donné à 19H30.
Tous renseignements sur la page dédiée du site du club ici [http://acchatellerault.free.fr/Pages_Courses_2026/20260520-NocturneSanital.html](http://acchatellerault.free.fr/Pages_Courses_2026/20260520-NocturneSanital.html) .
Zone du Sanital Avenue Alfred Nobel Avenue Alfred Nobel Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : 10ème nocturne du Sanital
L’événement 10ème nocturne du Sanital Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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