TRIO AURA Théâtre Blossac Châtellerault

TRIO AURA Théâtre Blossac Châtellerault mercredi 20 mai 2026.

TRIO AURA

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

2026-05-20

Le Trio Aura est un ensemble fondé par trois musiciens d’origine iranienne, unis par une passion profonde pour la musique classique persane et une vision commune de son interprétation.

Leur virtuosité et leur sens inné de l’improvisation font du Trio Aura un projet à la fois ancré dans la tradition et résolument tourné vers l’avenir. À travers la réinterprétation du répertoire classique persan, du XVIIIe siècle à nos jours, ils explorent de nouvelles formes d’expression, mêlant improvisations libres, réarrangements audacieux et compositions originales. .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

