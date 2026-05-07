Raconte-moi une histoire heure du conte Médiathèque Georges Rouault Châtellerault
Raconte-moi une histoire heure du conte Médiathèque Georges Rouault Châtellerault mercredi 3 juin 2026.
Châtellerault
Raconte-moi une histoire heure du conte
Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-03 15:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Venez écouter des histoires pour les grands et les petits. .
Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 75 mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr
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English : Raconte-moi une histoire heure du conte
L’événement Raconte-moi une histoire heure du conte Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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