Venez découvrir les produits de votre terroir, Super U CHATELLERAULT, Châtellerault
Venez découvrir les produits de votre terroir, Super U CHATELLERAULT, Châtellerault vendredi 5 juin 2026.
Venez découvrir les produits de votre terroir 5 et 6 juin Super U CHATELLERAULT Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Dégustation de produits laitiers et rencontre avec des éleveurs bovins avec dégustation de leurs produits.
Super U CHATELLERAULT RUE DU PARADIS 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Targé Vienne Nouvelle-Aquitaine
Venez déguster nos produits locaux
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