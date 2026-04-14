Venez découvrir les produits de votre terroir, Super U CHATELLERAULT, Châtellerault

Venez découvrir les produits de votre terroir 5 et 6 juin Super U CHATELLERAULT Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Dégustation de produits laitiers et rencontre avec des éleveurs bovins avec dégustation de leurs produits.

Super U CHATELLERAULT RUE DU PARADIS 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Targé Vienne Nouvelle-Aquitaine

Venez déguster nos produits locaux