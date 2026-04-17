Balade Vélo-Sandwich Châtellerault <> Ingrandes Centre technique municipal Châtellerault
Balade Vélo-Sandwich Châtellerault <> Ingrandes Centre technique municipal Châtellerault mardi 26 mai 2026.
Châtellerault
Balade Vélo-Sandwich Châtellerault <> Ingrandes
Centre technique municipal 208 rue d’Antran Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 12:15:00
fin : 2026-05-26 13:30:00
Date(s) :
2026-05-26
De 12h15 à 13h30 | Rendez-vous au Centre Technique Municipal à
12h10
Profitez de votre pause pour tester le trajet vers Ingrandes-sur-Vienne
accompagné par le service mobilités. Une boucle d’une heure pour s’aérer
l’esprit et découvrir de nouveaux parcours urbains vers Ingrandes.
Inscription obligatoire 05 49 23 64 99 ou [maiavelo@grand-chatellerault.fr](mailto:maiavelo@grand-chatellerault.fr)
Pensez à votre sandwich et si vous n’avez pas de vélo, nous vous en
prêtons un (sur réservation) !
Inscription obligatoire
05 49 23 64 99 ou [maiavelo@grand-chatellerault.fr](mailto:maiavelo@grand-chatellerault.fr)
Pensez à votre sandwich et si vous n’avez pas de vélo, nous vous en prêtons un (sur réservation) ! .
Centre technique municipal 208 rue d’Antran Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 99 maiavelo@grand-chatellerault.fr
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English : Balade Vélo-Sandwich Châtellerault <> Ingrandes
L’événement Balade Vélo-Sandwich Châtellerault <> Ingrandes Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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