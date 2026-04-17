Balade Vélo-Sandwich Châtellerault <> Ingrandes Centre technique municipal Châtellerault

Châtellerault

Balade Vélo-Sandwich Châtellerault <> Ingrandes

Centre technique municipal 208 rue d’Antran Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 12:15:00

fin : 2026-05-26 13:30:00

Date(s) :

2026-05-26

De 12h15 à 13h30 | Rendez-vous au Centre Technique Municipal à

12h10

Profitez de votre pause pour tester le trajet vers Ingrandes-sur-Vienne

accompagné par le service mobilités. Une boucle d’une heure pour s’aérer

l’esprit et découvrir de nouveaux parcours urbains vers Ingrandes.

Inscription obligatoire 05 49 23 64 99 ou [maiavelo@grand-chatellerault.fr](mailto:maiavelo@grand-chatellerault.fr)

Pensez à votre sandwich et si vous n’avez pas de vélo, nous vous en

prêtons un (sur réservation) !

Inscription obligatoire

05 49 23 64 99 ou [maiavelo@grand-chatellerault.fr](mailto:maiavelo@grand-chatellerault.fr)

Pensez à votre sandwich et si vous n’avez pas de vélo, nous vous en prêtons un (sur réservation) ! .

Centre technique municipal 208 rue d’Antran Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 99 maiavelo@grand-chatellerault.fr

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English : Balade Vélo-Sandwich Châtellerault <> Ingrandes

L’événement Balade Vélo-Sandwich Châtellerault <> Ingrandes Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne