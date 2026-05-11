Semaine des supers-mamans à la piscine Centre aquatique La Piscine Châtellerault
Semaine des supers-mamans à la piscine Centre aquatique La Piscine Châtellerault mardi 26 mai 2026.
Châtellerault
Semaine des supers-mamans à la piscine
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 09:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Du mardi 25 au dimanche 31 mai 2026
* **Entrée offerte aux mamans** accompagnées de leur(s) enfant(s)
* **Photos de famille** pendant la baignade familiale **samedi 30 mai** de 10h30 à 12h00
Voir horaires d’ouverture du centre aquatique [https://www.grand-chatellerault.fr/sport/horaires-des-bassins](https://www.grand-chatellerault.fr/sport/horaires-des-bassins) .
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83
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English : Semaine des supers-mamans à la piscine
L’événement Semaine des supers-mamans à la piscine Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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