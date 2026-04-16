Ciné-débat Entrepreneuriat et Créativité 2026 Loft Cinémas Châtellerault
Ciné-débat Entrepreneuriat et Créativité 2026 Loft Cinémas Châtellerault mercredi 3 juin 2026.
Châtellerault
Ciné-débat Entrepreneuriat et Créativité 2026
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 16:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Le Ciné-débat (labellisé Cité Educative Châtellerault) est un temps fort pour les jeunes, les familles et à tous ceux et celles qui veulent ouvrir le champ des possibles !
Objectif
• faire découvrir l’entreprise et ses métiers passionnants (parcours professionnels inclus),
• cultiver l’esprit d’initiative,
• valoriser l’ingéniosité et la créativité,
• promouvoir l’intelligence de la main pour concrétiser les savoirs, révéler les talents,
• ouvrir le champ des possibles pour faire grandir ses idées, sa passion, booster la confiance en soi et l’envie d’oser,
• donner du sens aux apprentissages et faciliter l’orientation choisie
• relier Économie, Éducation, Culture et Social .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 05 07 49 christine.dion@emf.ccsti.eu
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English : Ciné-débat Entrepreneuriat et Créativité 2026
L’événement Ciné-débat Entrepreneuriat et Créativité 2026 Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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