Ciné-débat Entrepreneuriat et Créativité 2026 Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Ciné-débat Entrepreneuriat et Créativité 2026

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 16:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Le Ciné-débat (labellisé Cité Educative Châtellerault) est un temps fort pour les jeunes, les familles et à tous ceux et celles qui veulent ouvrir le champ des possibles !

Objectif

• faire découvrir l’entreprise et ses métiers passionnants (parcours professionnels inclus),

• cultiver l’esprit d’initiative,

• valoriser l’ingéniosité et la créativité,

• promouvoir l’intelligence de la main pour concrétiser les savoirs, révéler les talents,

• ouvrir le champ des possibles pour faire grandir ses idées, sa passion, booster la confiance en soi et l’envie d’oser,

• donner du sens aux apprentissages et faciliter l’orientation choisie

• relier Économie, Éducation, Culture et Social .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 05 07 49 christine.dion@emf.ccsti.eu

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English : Ciné-débat Entrepreneuriat et Créativité 2026

L’événement Ciné-débat Entrepreneuriat et Créativité 2026 Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne