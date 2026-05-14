Gendarmerie, maintien de l’ordre et République(s) Châtellerault
Gendarmerie, maintien de l’ordre et République(s) Châtellerault mercredi 3 juin 2026.
Châtellerault
Gendarmerie, maintien de l’ordre et République(s)
211 Grand rue de Chateauneuf Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03 20:00:00
Date(s) :
2026-06-03
.
211 Grand rue de Chateauneuf Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 01 22 shd-caapc-courrier.secretaire.fct@intradef.gouv.fr
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English : Gendarmerie, maintien de l’ordre et République(s)
L’événement Gendarmerie, maintien de l’ordre et République(s) Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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