Châtellerault

Gendarmerie, maintien de l’ordre et République(s)

211 Grand rue de Chateauneuf Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:00:00

fin : 2026-06-03 20:00:00

Date(s) :

2026-06-03

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211 Grand rue de Chateauneuf Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 01 22 shd-caapc-courrier.secretaire.fct@intradef.gouv.fr

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English : Gendarmerie, maintien de l’ordre et République(s)

L’événement Gendarmerie, maintien de l’ordre et République(s) Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne