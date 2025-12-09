Oiseaux dans une ambiance pastorale rue du paradis Châtellerault
Oiseaux dans une ambiance pastorale rue du paradis Châtellerault dimanche 17 mai 2026.
Oiseaux dans une ambiance pastorale
rue du paradis Super U Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
RDV
8h parking du Super U, rue du Paradis à Châtellerault pour un covoiturage
ou,
8h20 lieu-dit Le Paradis à Senillé-saint-Sauveur .
rue du paradis Super U Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 54 32 87 groupe.chatelleraudais@lpo.fr
English : Oiseaux dans une ambiance pastorale
L’événement Oiseaux dans une ambiance pastorale Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne