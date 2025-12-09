Oiseaux dans une ambiance pastorale rue du paradis Châtellerault

Oiseaux dans une ambiance pastorale

rue du paradis Super U Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

RDV

8h parking du Super U, rue du Paradis à Châtellerault pour un covoiturage

ou,

8h20 lieu-dit Le Paradis à Senillé-saint-Sauveur .

rue du paradis Super U Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 54 32 87 groupe.chatelleraudais@lpo.fr

