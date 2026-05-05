Yu-Gi-Oh ! The Darkside of Dimensions Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Yu-Gi-Oh ! The Darkside of Dimensions

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14 16:10:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-17

Alors que l’année scolaire touche à sa fin, Yûgi et ses amis reprennent le chemin du lycée. Parmi leurs camarades figure Aigami, un élève aussi mystérieux que dérangeant, dont l’attitude inspire un profond malaise. Kaiba, quant à lui, poursuit sa quête obsessionnelle de reconstruction du Puzzle du Millénium, dans l’espoir de ressusciter Atem et de l’affronter dans un ultime duel… .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Yu-Gi-Oh ! The Darkside of Dimensions

L’événement Yu-Gi-Oh ! The Darkside of Dimensions Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne