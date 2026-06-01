La Bataille de Gaulle L’Âge de Fer Loft Cinémas Châtellerault
La Bataille de Gaulle L’Âge de Fer Loft Cinémas Châtellerault vendredi 26 juin 2026.
Châtellerault
La Bataille de Gaulle L’Âge de Fer
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26 17:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : La Bataille de Gaulle L’Âge de Fer
L’événement La Bataille de Gaulle L’Âge de Fer Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-05 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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