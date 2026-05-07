Châtellerault

Curiosités scientifiques

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

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place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 25 48 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

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English : Curiosités scientifiques

L’événement Curiosités scientifiques Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne