Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995 Loft Cinémas Châtellerault
Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995 Loft Cinémas Châtellerault lundi 15 juin 2026.
Châtellerault
Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 20:30:00
fin : 2026-06-15 22:45:00
Date(s) :
2026-06-15
Johnny Hallyday lance en 1995 l’album Lorada avant d’enflammer Bercy avec vingt shows à guichets fermés. Porté par une mise en scène spectaculaire, il réinvente son univers entre blues rock, séquences acoustiques intimistes et hommages à ses idoles. Les tubes s’enchaînent dans une ambiance incandescente entre La musique que j’aime , Quelque chose de Tennessee , L’envie … jusqu’à un final bouleversant sur L’Hymne à l’amour . Éblouissant, ce spectacle devient l’un des sommets de sa carrière et ouvre une tournée fleuve qui conquiert toute la France.
Le film de ce concert est diffusé au cinéma le jour anniversaire de la naissance de l’artiste.
Une occasion unique pour les fans de se rassembler autour de leur idole…. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995
L’événement Johnny Hallyday, Lorada Tour Bercy 1995 Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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