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Pelotes et papote Châtellerault

Pelotes et papote Châtellerault

Pelotes et papote Châtellerault samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place Dupleix

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Châtellerault

Pelotes et papote

Place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Un moment convivial et d’échange animé par les bibliothécaires.
Pensez à apporter votre matériel.   .

Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28  mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

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English : Pelotes et papote

L’événement Pelotes et papote Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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