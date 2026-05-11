Semaine des supers-papas à la piscine Centre aquatique La Piscine Châtellerault

Châtellerault

Semaine des supers-papas à la piscine

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 09:00:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

Du lundi 15 au dimanche 21 juin 2026

* **Entrée offerte aux papas** accompagnés de leur(s) enfant(s)

* **Photos de famille** pendant la baignade familiale **samedi 20 juin** de 10h30 à 12h00

Voir horaires d’ouverture du centre aquatique [https://www.grand-chatellerault.fr/sport/horaires-des-bassins](https://www.grand-chatellerault.fr/sport/horaires-des-bassins) .

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine des supers-papas à la piscine

L’événement Semaine des supers-papas à la piscine Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne