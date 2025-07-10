Atelier d’écriture et chant (à la manière de Robert Desnos) Lac de la forêt Châtellerault mardi 4 août 2026.

Châtellerault

Atelier d’écriture et chant (à la manière de Robert Desnos)

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-05 15:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-05

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Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier d’écriture et chant (à la manière de Robert Desnos)

L’événement Atelier d’écriture et chant (à la manière de Robert Desnos) Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne