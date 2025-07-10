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Atelier d’écriture et chant (à la manière de Robert Desnos) Lac de la forêt Châtellerault

Atelier d’écriture et chant (à la manière de Robert Desnos) Lac de la forêt Châtellerault

Atelier d’écriture et chant (à la manière de Robert Desnos) Lac de la forêt Châtellerault mardi 4 août 2026.

Lieu
Lac de la forêt
Adresse
Chatellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Châtellerault

Atelier d’écriture et chant (à la manière de Robert Desnos)

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-05 15:00:00

Date(s) :
2026-08-04 2026-08-05

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Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier d’écriture et chant (à la manière de Robert Desnos)

L’événement Atelier d’écriture et chant (à la manière de Robert Desnos) Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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