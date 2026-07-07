Atelier collage et maquette Lac de la forêt Châtellerault
mardi 28 juillet 2026 · Lac de la forêt · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Atelier collage et maquette
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02
Atelier de collage et de maquette animé par une médiatrice culturelle en lien avec l’exposition immersive _**Manu Militari**_ de Guillaume Chiron et Anthony Bonnin.
Rendez-vous sur le site du Lac de la Forêt .
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier collage et maquette
L’événement Atelier collage et maquette Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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