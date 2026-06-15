Châtellerault

Braderie du réseau des médiathèques

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Chaque document est vendu au prix unique de 1 euro.

Cette vente s’adresse aux particuliers aucune facture ne sera délivrée. Les documents vendus ne sont ni repris, ni échangés.

Prévoyez chèque ou espèces (monnaie) pour régler, contenants pour emporter vos achats (sacs, cartons, etc.). .

place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 reseau.mediatheques@grand-chatellerault.fr

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English : Braderie du réseau des médiathèques

L’événement Braderie du réseau des médiathèques Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne