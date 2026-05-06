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Atelier construction jeux d’assemblage La Cabane du Lac Châtellerault

Atelier construction jeux d’assemblage La Cabane du Lac Châtellerault

Atelier construction jeux d’assemblage La Cabane du Lac Châtellerault mercredi 17 juin 2026.

Lieu : La Cabane du Lac

Adresse : 35 rue Aliénor d'Aquitaine

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Châtellerault

Atelier construction jeux d’assemblage

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :
2026-06-17

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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier construction jeux d’assemblage

L’événement Atelier construction jeux d’assemblage Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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