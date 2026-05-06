Atelier construction jeux d’assemblage La Cabane du Lac Châtellerault
Atelier construction jeux d’assemblage La Cabane du Lac Châtellerault mercredi 17 juin 2026.
Châtellerault
Atelier construction jeux d’assemblage
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
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English : Atelier construction jeux d’assemblage
L’événement Atelier construction jeux d’assemblage Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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