Châtellerault

Takakliké

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17 15:00:00

Date(s) :

2026-06-17

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place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

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English : Takakliké

L’événement Takakliké Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne