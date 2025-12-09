sortie crépusculaire à la recherche de l’engoulevent d’Europe avenue camille pagé Châtellerault

sortie crépusculaire à la recherche de l’engoulevent d’Europe avenue camille pagé Châtellerault vendredi 19 juin 2026.

avenue camille pagé auchan chatellerault Châtellerault Vienne

Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

2026-06-19

RDV
Parking Auchant Châtellerault (près de la station essence) à 20h30
ou
Place de Colombiers à 21h00 pour covoiturage jusqu’au site d’observation   .

avenue camille pagé auchan chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 57 75 40  groupe.chatelleraudais@lpo.fr

