sortie crépusculaire à la recherche de l’engoulevent d’Europe avenue camille pagé Châtellerault
sortie crépusculaire à la recherche de l’engoulevent d’Europe avenue camille pagé Châtellerault vendredi 19 juin 2026.
sortie crépusculaire à la recherche de l’engoulevent d’Europe
avenue camille pagé auchan chatellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
RDV
Parking Auchant Châtellerault (près de la station essence) à 20h30
ou
Place de Colombiers à 21h00 pour covoiturage jusqu’au site d’observation .
avenue camille pagé auchan chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 57 75 40 groupe.chatelleraudais@lpo.fr
English : sortie crépusculaire à la recherche de l’engoulevent d’Europe
L’événement sortie crépusculaire à la recherche de l’engoulevent d’Europe Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne