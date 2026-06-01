Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JAM à La Station ! Châtellerault

JAM à La Station ! Châtellerault

JAM à La Station ! Châtellerault jeudi 25 juin 2026.

Adresse : La Station

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Châtellerault

JAM à La Station !

La Station Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 21:00:00

Date(s) :
2026-06-25

  .

La Station Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@lastation-asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JAM à La Station !

L’événement JAM à La Station ! Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)