Châtellerault

JAM à La Station !

La Station Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 21:00:00

Date(s) :

2026-06-25

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La Station Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr

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English : JAM à La Station !

L’événement JAM à La Station ! Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne