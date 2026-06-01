JAM à La Station ! Châtellerault
JAM à La Station ! Châtellerault jeudi 25 juin 2026.
Châtellerault
JAM à La Station !
La Station Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 21:00:00
Date(s) :
2026-06-25
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La Station Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr
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English : JAM à La Station !
L’événement JAM à La Station ! Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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