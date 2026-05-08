Le Cid Loft Cinémas Châtellerault
Le Cid Loft Cinémas Châtellerault dimanche 17 mai 2026.
Châtellerault
Le Cid
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17 17:35:00
Date(s) :
2026-05-17
Chimène, fille du comte Don Gomès, et Rodrigue, dit Le Cid, s’aiment passionnément. Mais une grave querelle oppose leurs familles, Rodrigue doit alors venger l’honneur de son père au cours d’un duel inévitable avec le comte… Un combat qui bouleverse son histoire d’amour avec Chimène. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Cid
L’événement Le Cid Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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