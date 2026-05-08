Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Cid Loft Cinémas Châtellerault

Le Cid Loft Cinémas Châtellerault

Le Cid Loft Cinémas Châtellerault dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Loft Cinémas

Adresse : 5 allée du Chatelet -

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Châtellerault

Le Cid

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17 17:35:00

Date(s) :
2026-05-17

Chimène, fille du comte Don Gomès, et Rodrigue, dit Le Cid, s’aiment passionnément. Mais une grave querelle oppose leurs familles, Rodrigue doit alors venger l’honneur de son père au cours d’un duel inévitable avec le comte… Un combat qui bouleverse son histoire d’amour avec Chimène.   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Cid

L’événement Le Cid Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)