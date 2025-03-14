Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie La Cabane du Lac Châtellerault
Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie La Cabane du Lac Châtellerault samedi 27 juin 2026.
Châtellerault
Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
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English : Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie
L’événement Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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