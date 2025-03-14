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Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie La Cabane du Lac Châtellerault

Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie La Cabane du Lac Châtellerault

Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie La Cabane du Lac Châtellerault samedi 27 juin 2026.

Lieu : La Cabane du Lac

Adresse : 35 rue Aliénor d'Aquitaine

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Châtellerault

Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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English : Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie

L’événement Watt Watchers atelier autour des économies d’énergie Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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