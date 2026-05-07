Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault

Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault

Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : La Cabane du Lac

Adresse : 35 rue Aliénor d'Aquitaine

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Châtellerault

Historiettes et Cabanette bébés lecteurs

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08

  .

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Historiettes et Cabanette bébés lecteurs

L’événement Historiettes et Cabanette bébés lecteurs Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)