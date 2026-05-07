Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault
Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault mercredi 1 juillet 2026.
Châtellerault
Historiettes et Cabanette bébés lecteurs
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-01 11:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08
.
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Historiettes et Cabanette bébés lecteurs
L’événement Historiettes et Cabanette bébés lecteurs Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft The Tour (3D) Loft Cinémas Châtellerault 7 mai 2026
- L’art à plusieurs mains Objethèque-café Châtellerault 8 mai 2026
- Grande Braderie Emmaüs chemin du chillou Châtellerault 8 mai 2026
- Le goût du vélo, Restaurant le Gout des Autres, Châtellerault 8 mai 2026
- Le Loup de Wall Street Loft Cinémas Châtellerault 8 mai 2026