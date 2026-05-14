Julien Doré, Le Dernier Pestacle Loft Cinémas Châtellerault
Julien Doré, Le Dernier Pestacle Loft Cinémas Châtellerault jeudi 2 juillet 2026.
Châtellerault
Julien Doré, Le Dernier Pestacle
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02 22:20:00
Date(s) :
2026-07-02
Filmé lors de l’ultime date de sa tournée triomphale, le concert de Julien Doré est diffusé en exclusivité au cinéma pour une soirée unique. Un spectacle monumental. Une scénographie spectaculaire et immersive. Dans un univers visuel foisonnant, à la fois poétique et onirique, entre humour et émotion, chaque chanson devient un tableau, alternant moments grandioses et instants plus intimistes. Acclamée par plus d’un million de spectateurs, cette tournée inoubliable, devenue culte, s’achève au cinéma, offrant une dernière fois un moment d’évasion … .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Julien Doré, Le Dernier Pestacle
L’événement Julien Doré, Le Dernier Pestacle Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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