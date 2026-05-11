Marche de producteurs 2026 Place Blossac Châtellerault Châtellerault

Châtellerault

Marche de producteurs 2026

Place Blossac Châtellerault Boulevard Blossac Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Le marché de producteurs est un rendez-vous gourmand qui rassemble des producteurs engagés dans la promotion des produits fermiers et des circuits courts. Alliant vente directe et animations locales, ils offrent une ambiance chaleureuse, propice aux échanges et à la dégustation. .

Place Blossac Châtellerault Boulevard Blossac Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine alimentation.agriculture@grand-chatellerault.fr

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English :

L’événement Marche de producteurs 2026 Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne