Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault
Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault mercredi 1 juillet 2026.
Châtellerault
Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari
Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-03 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28 2026-09-02 2026-09-04
Atelier de collage et de maquette animé par une médiatrice culturelle en lien avec l’exposition immersive _**Manu Militari**_ de Guillaume Chiron et Anthony Bonnin. .
Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 03 12
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English : Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari
L’événement Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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