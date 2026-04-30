Châtellerault

Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers

Eglise Saint Jean l’Evangeliste Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:30:00

fin : 2026-06-23 22:30:00

Date(s) :

2026-06-23

Messe pour choeur, orchestre et quatre solistes

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Eglise Saint Jean l’Evangeliste Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@josquindesprespoitiers.fr

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English : Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers

L’événement Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne