Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers Châtellerault
Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers Châtellerault mardi 23 juin 2026.
Châtellerault
Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers
Eglise Saint Jean l’Evangeliste Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23 22:30:00
Date(s) :
2026-06-23
Messe pour choeur, orchestre et quatre solistes
———————————————– .
Eglise Saint Jean l’Evangeliste Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@josquindesprespoitiers.fr
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English : Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers
L’événement Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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