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Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers Châtellerault

Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers Châtellerault

Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers Châtellerault mardi 23 juin 2026.

Adresse : Eglise Saint Jean l'Evangeliste

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Châtellerault

Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers

Eglise Saint Jean l’Evangeliste Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23 22:30:00

Date(s) :
2026-06-23

Messe pour choeur, orchestre et quatre solistes
———————————————–   .

Eglise Saint Jean l’Evangeliste Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@josquindesprespoitiers.fr

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English : Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers

L’événement Concert de l’Ensemble Josquin des Prés de Poitiers Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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